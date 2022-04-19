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В ООН прокомментировали, сколько будет продолжаться война в Украине

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В ООН прокомментировали, сколько будет продолжаться война в Украине

Associated Press

Война в Украине может затянуться на длительное время, хотя может стать менее интенсивной.

В ООН считают, что, по данным военных аналитиков, война в Украине может затянуться на длительное время.

Об этом в эфире канадского телеканала СВС высказался Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, пишет Укринформ.

Гранди добавил, что это может спровоцировать гуманитарные проблемы. Он выразил надежду, что мировые политики будут интенсивно заниматься политическим поиском для решения войны.

"Надеюсь, случится чудо и политическое решение будет достигнуто, поскольку в противном случае мы будем иметь дело с гуманитарной катастрофой еще много лет", — сказал Филиппо Гранди.

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