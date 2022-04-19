Кабмін виділив додаткові гроші для військових та правоохоронців

Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткових 17 млрд грн на фінансування Міністерства внутрішніх справ та 16 млрд грн для Міністерства оборони України.

Кошти спрямують на зарплати військовим, прикордонникам та поліцейським.

Про це 19 квітня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наші Збройні сили тримають оборону. Тримають на всіх напрямках, у тому числі в місті-герої Маріуполі. Ми віримо в нашу перемогу та віримо в Збройні сили України. Першочерговим завданням Уряду залишається забезпечення наших захисників. Щотижня ми виділяємо на це мільярди гривень. Сьогодні приймемо рішення про виділення Міністерству внутрішніх справ майже 17 млрд грн. Це кошти для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною наших сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів", - пояснив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що для Міністерства оборони Кабмін додатково виділив 16 млрд грн.

"Основні кошти на виплати зарплат військовим, на ремонт і модернізацію техніки, на виплати родинам загиблих героїв. Поки наші воїни хоробро боронять східні та південні рубежі, країна повертається до роботи. Українці повертаються додому. Вже понад мільйон наших громадян повернулися на Батьківщину від початку повномасштабного вторгнення російської федерації", - пояснив Шмигаль.

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