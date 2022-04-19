Кабмин выделил дополнительные деньги для военных и правоохранителей

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 17 млрд грн на финансирование Министерства внутренних дел и 16 млрд грн для Министерства обороны Украины.

Средства будут направлены на зарплаты военным, пограничникам и полицейским.

Об этом 19 апреля сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наши Вооруженные силы держат оборону. Держат по всем направлениям, в том числе в городе-герое Мариуполе. Мы верим в нашу победу и верим в Вооруженные силы Украины. Первоочередной задачей правительства остается обеспечение наших защитников. Еженедельно мы выделяем на это миллиарды гривен. Сегодня примем решение о выделении Министерству внутренних дел около 17 млрд грн. Это средства для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, являющихся частью наших сил обороны и по всему фронту уничтожающих российских оккупантов", — пояснил Шмыгаль.

Премьер также добавил, что для Министерства обороны Кабмин дополнительно выделил 16 млрд грн.

"Основные средства на выплаты зарплат военным, на ремонт и модернизацию техники, на выплаты семьям погибших героев. Пока наши воины храбро защищают восточные и южные рубежи, страна возвращается к работе. Украинцы возвращаются домой. Уже более миллиона наших граждан вернулись на Родину после вторжения российской федерации", – пояснил Шмыгаль.

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