У Миргороді окупанти пошкодили інфраструктуру аеродрому – мер

На щастя, ніхто не постраждав.

Вчора, 12 квітня, російські окупанти завдала ракетних ударів по Миргороду. Мер міста повідомив, що російські військові пошкодили інфраструктуру аеродрому.

Про це повідомив міський голова Миргорода Віктор Іваненко.

"Вчора війська російської федерації завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа, яка з часом була ліквідована", - зазначив мер.

На щастя, внаслідок ракетних обстрілів ніхто не постраждав. Втім, у місті залишається висока загроза повторних ракетних ударів, тож Іваненко просить усіх місцевих не нехтувати сигналами повітряної тривоги і негайно спускатися в укриття.

Також мер зазначив, що за останні 10 днів, ворог вже втретє завдає ракетних ударів по інфраструктурі міста.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська завдали першого ракетного удару по місту Миргород. Силами й засобами ППО Збройних сил України вдалося знищити декілька ворожих крилатих ракет. Внаслідок обстрілу пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.

У ніч проти 9 квітня російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. А вже 12 квітня Росія вже втретє обстріляла аеродром Миргорода.

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