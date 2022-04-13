В Миргороде оккупанты повредили инфраструктуру аэродрома – мэр

К счастью, никто не пострадал.

Вчера, 12 апреля, российские оккупанты нанесла ракетные удары по Миргороду. Мэр города сообщил, что российские военные повредили инфраструктуру аэродрома.

Об этом сообщил городской голова Миргорода Виктор Иваненко.

"Вчера войска российской федерации нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар, который со временем был ликвидирован", — отметил мэр.

К счастью, в результате ракетных обстрелов никто не пострадал. Впрочем, в городе остается высокая угроза повторных ракетных ударов, поэтому Иваненко просит всех местных не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и немедленно спускаться в укрытие.

Также мэр отметил, что за последние 10 дней враг уже третий раз наносит ракетные удары по инфраструктуре города.

Напомним, 2 апреля российские войска нанесли первый ракетный удар по городу Миргород. Силами и средствами ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько вражеских крылатых ракет. В результате обстрела повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома и загорелся состав горюче-смазочных материалов.

В ночь на 9 апреля российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. А уже 12 апреля Россия уже в третий раз обстреляла аэродром Миргорода.

Читайте также: