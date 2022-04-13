Путіну нікому сказати, що він помиляється - Ходорковський

Путіну нікому сказати, що він помиляється - Ходорковський

Господар Кремля сприймає тільки ту інформацію про війну в Україні, яка йому до вподоби.

Російський президент Володимир Путін має доступ до будь-якої інформації про війну, розв’язану проти України, але довіряє лише тій, яка йому подобається. Вказувати на його помилки тепер уже нікому.

Таку думку висловив в ефірі “Радіо НВ” російський опозиціонер Михайло Ходорковський.

“Ті люди, які були готові йому говорити про те, що він помиляється, за 20 років безперервного перебування [Путіна] при владі вийшли з його оточення. І сьогодні це загальне лихо, яке в автократів, а тепер уже диктаторів, буває після стількох років правління”, - зауважив Ходорковський.

За його словами, господар Кремля, маючи доступ до всієї інформації, сприймає тільки ту, яка йому до вподоби.

Також читайте Путін і його армія змінюють свою стратегію - Зеленський

“Зараз він має, звісно, набагато ширше уявлення, тому що він чоло розбив об українську реальність, реальність російсько-української війни, і тому він міг прийняти більш виважене рішення про [її] продовження”, - заявив Ходорковський.

На думку російського опозиціонера, Путін намагатиметься зробити ще один “ривок” для того, щоб змінити хід війни на свою користь.

“Україні доведеться цей ривок чи спробу цього ривка витримати саме на полі бою, дипломатичних варіантів поки що немає”, - вважає він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що він "захистить Донбас", який зараз активно бомбардують російські військові. Також він фактично назвав вбивства українців "благородною метою".

Читайте також: