Коли Путін закінчить війну проти України: Геращенко дав відповідь

Президент РФ має зрозуміти, що чим далі буде ця війна, тим більше буде в нього проблем.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, коли Путін може закінчити війну проти України.

Про це Геращенко сказав під час телемарафону, коментуючи висловлювання радника Офісу президента Олексія Арестовича про те, що "Україні доведеться воювати з Росією щонайменше до 2035 року (натяк на термін президентства Володимира Путіна – ред.)". Тобто, Арестович зауважив, що війна може бути постійною, і буде співіснування на рівні Ізраїлю та Палестини.

Антон Геращенко в свою чергу зазначив, що певна логіка в тому, що казав Олексій Арестович, є, тому що навіть якщо, коли ми переможемо на Донбасі, то Росія нікуди не зникає.

"І тут повинно бути ще більше гарантій безпеки з боку наших західних партнерів, щоб вони давали нам якомога більше зброї, щоб Путін розумів, що чим далі буде ця війна, тим більше буде в нього проблем. Якщо в Україні загинуть не 19 чи 20 тисяч росіян, а загинуть 50 чи 100 тисяч, можливо, це буде його зупиняти. Тому що війна буде настільки вже непопулярна в Російській Федерації, що він буде розуміти, що її треба закінчувати для того, щоб не втратити владу", - резюмував радник голови МВС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

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