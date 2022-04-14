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"Пасха" или "Великдень", "куліч" или "паска": как говорить правильно

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"Пасха" или "Великдень", "куліч" или "паска": как говорить правильно

Как правильно говорить "Великдень" или "Пасха?" / pixabay.com

Разбираемся, как правильно называть один из величайших церковных праздников: "Пасха" или "Великдень"? Какие ошибки допускают украинцы и как нужно называть основные атрибуты этого дня — читайте в материале ТСН.ua.

Уже совсем скоро ( 17 апреля у католиков и 24 апреля у православных христиан ) в Украине и мире будут праздновать один из величайших церковных праздников – Воскресение Христово. ТСН.ua и ведущие языковеды напоминают верующим, как правильно называется сам праздник и его атрибуты на украинском языке.

Так "Пасха" или "Великдень": что именно украинцы празднуют?

Как правильно говорить и писать
Как правильно говорить и писать "Великдень" или "Пасха"?

К сожалению, многие украинцы называют этот великий праздник неправильно, а именно "Пасха". Во всех словарях украинского языка закреплено название "Великдень". Также есть еще один, церковный, вариант – "Воскресение Христово". Как отмечает профессор филологических наук Александр Пономарев, последнее название распространено не только среди священников, его также используют в торжественном стиле и в художественных произведениях.

В словаре украинского языка Бориса Гринченко вообще нет слова "ПасХа". Однако в других словарях его найти можно, но с определенными ограничениями: "Пасха" (или "Пейсах", "Песах") — праздник у иудеев, в переводе означает переход и связанный с выходом евреев из Египта, где они состояли в рабстве .

В некоторых регионах Украины Пасху называют "Паской". Особенно распространен этот вариант в разговорной и украинской языковой церковной традиции. Такое название можно встретить и в некоторых произведениях.

Пасхальные блюда: "куліч", "паска", "сир" или "творог"?

Как правильно говорить и писать
Как правильно говорить и писать "куліч", "сир", "сирна паска"

По словам профессора и доктора филологических наук Ларисы Масенко в украинском языке сладкий обрядовый хлеб, который пекут на Пасху, носит название "паска". Термин происходит от еврейского названия праздника "Пасха" или "Песах", который иудеи празднуют в марте-апреле. Почему слово прижилось в русском языке? Исследователи считают, что это объяснимо общим проживанием украинцев и евреев на одной территории. Соответственно, существовало взаимовлияние как языка, так и кухни и культуры.

А вот слова "куліч" в украинском языке не существует. Это российский вариант названия обрядового хлеба. Некоторые считают, что "паска" — хлеб, который готовится из муки, а "куліч" — десерт без муки, например, из творога. Лариса Масенко отмечает, что это утверждение абсолютно неверно. Паску можно готовить из муки и любых других продуктов.

В последние годы украинцы также часто используют еще один русизм, когда говорят о пасхальных блюдах. Речь идет о "твороге", а также "творожной паске". Следует отметить, что в украинском языке таких слов не существует. Интересно, что даже некоторые производители молочной продукции стали использовать эти термины. Один из известнейших филологов Украины Александр Авраменко отмечает, что в Украине нужно употреблять слово "домашній сир" или просто "сир", но отнюдь не "творог". Если же говорить о "творожной паске", тогда правильно употреблять "сирна паска".

Пасхальная атрибутика: "крашанки", "писанки" или "яєчки"?

Как правильно говорить и писать
Как правильно говорить и писать "крашанки", "писанки" или "яєчки"?

Александр Авраменко отмечает, что куриные яйца, которые традиционно раскрашивают к празднику, нужно называть "крашанками" (если они окрашены в один цвет) или "писанками" (если они имеют орнамент). Также языковед напомнил украинцам, что не стоит называть этот атрибут великого церковного праздника "яєчками", ведь это слово означает "парные мужские половые железы".

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