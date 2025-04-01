Как и для чего белить деревья известью с медным купоросом

Побелка деревом известью с медным купоросом

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Побелка деревом известью с добавлением медного купороса является важной агротехнической мерой, обеспечивающей защиту плодовых и декоративных деревьев от различных неблагоприятных факторов.

Зачем нужна побелка деревом известью с медным купоросом

Защита от болезней и вредителей. Медный купорос, входящий в состав побелки, является эффективным фунгицидом, который уничтожает споры грибков и препятствует развитию таких заболеваний, как парша, монилиоз и различные пятнистости. Предотвращение солнечных ожогов и морозобоев. Белая поверхность отражает солнечные лучи, что уменьшает нагрев коры днем ​​и резкие перепады температуры между днем ​​и ночью, особенно в зимне-весенний период. Это помогает избежать образования трещин и повреждений коры. Защита от насекомых-вредителей. Побелка создает барьер для многих насекомых, которые откладывают яйца или зимуют в коре деревьев.

Как разводить медный купорос с известью для побелки деревьев.

Существует несколько проверенных рецептов приготовления побелки с использованием извести и медного купороса:

Классический раствор

3 кг гашеной извести,

10 л воды

500 г медного купороса.

Сначала медный купорос растворяют в горячей воде, затем добавляют гашеную известь и тщательно перемешивают до однородной консистенции.

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Раствор с добавлением глины и навоза

2 кг гашеной извести,

10 л воды

1 кг жирной глины; ,

1 лопата перепревшего навоза,

250 г медного купороса.

Способ приготовления:

Растворите 250 г медного купороса в небольшом количестве горячей воды, тщательно перемешивая до полного растворения. В большой емкости растворите 2 кг гашеной извести в 10 л воды, доводя смесь до однородной консистенции. Добавьте к известковому раствору 1 кг жирной глины и 1 лопату перепревшего навоза, тщательно перемешивая. Влейте предварительно растворенный медный купорос в основной раствор, постоянно помешивая для равномерного распределения компонентов. Дайте смеси настояться в течение 2-3 часов перед использованием.

Такой подход к приготовлению раствора обеспечивает эффективную защиту деревьев от болезней и вредителей и улучшает адгезию побелки к коре.

Раствор с добавлением клея для лучшей адгезии.

В рецепте раствора с добавлением казеинового клея медный купорос обычно не используется, поскольку главная цель этого состава — улучшение прилипания побелки к коре и защита от смывания дождем. Если нужно сочетать фунгицидные свойства медного купороса и клеевую основу, его можно добавить отдельно. В таком случае медный купорос сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем вливают в общий раствор после смешивания извести и клея. Если же основная цель именно защита от болезней и вредителей, лучше использовать классический раствор с медным купоросом без клея.

Рецепт раствора

10 л воды; ​

2,5 кг гашеной извести; ​

500 г медного купороса

200 г казеинового клея.

Способ приготовления

Медный купорос растворите в небольшом количестве горячей воды. В отдельной емкости смешайте гашеную известь с водой до однородной консистенции. Добавьте растворенный медный купорос к известковому раствору, тщательно перемешивая. Введите казеиновый клей, обеспечивая равномерное смешивание всех компонентов.

Какие когда белить деревья

Перед побелкой необходимо очистить стволы и основания ветвей от старой коры, мха и лишайников. Это можно сделать с помощью деревянного шпателя или жесткой щетки.

Побелку наносят равномерным слоем на стволы и нижние ветки деревьев с помощью кисти или распылителя. Важно обеспечить покрытие всех поверхностей, особенно трещин и других повреждений коры.

Оптимальным является проведение побелки дважды в год: осенью (октябрь-ноябрь) и весной (март-апрель). Осенняя побелка защищает деревья в зимний период, а весенняя обновляет защитный слой после зимних осадков и подготавливает деревья к активному росту.

Для побелки молодых деревьев рекомендуется использовать менее концентрированные растворы во избежание повреждения нежной коры.

При работе с медным купоросом следует соблюдать меры предосторожности: использовать перчатки, защитные очки и избегать попадания раствора на кожу и в глаза.