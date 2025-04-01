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Как и для чего белить деревья известью с медным купоросом
Как побелить дерево известью с медным купоросом, как сделать раствор.
Побелка деревом известью с добавлением медного купороса является важной агротехнической мерой, обеспечивающей защиту плодовых и декоративных деревьев от различных неблагоприятных факторов.
Зачем нужна побелка деревом известью с медным купоросом
Защита от болезней и вредителей. Медный купорос, входящий в состав побелки, является эффективным фунгицидом, который уничтожает споры грибков и препятствует развитию таких заболеваний, как парша, монилиоз и различные пятнистости.
Предотвращение солнечных ожогов и морозобоев. Белая поверхность отражает солнечные лучи, что уменьшает нагрев коры днем и резкие перепады температуры между днем и ночью, особенно в зимне-весенний период. Это помогает избежать образования трещин и повреждений коры.
Защита от насекомых-вредителей. Побелка создает барьер для многих насекомых, которые откладывают яйца или зимуют в коре деревьев.
Как разводить медный купорос с известью для побелки деревьев.
Существует несколько проверенных рецептов приготовления побелки с использованием извести и медного купороса:
Классический раствор
3 кг гашеной извести,
10 л воды
500 г медного купороса.
Сначала медный купорос растворяют в горячей воде, затем добавляют гашеную известь и тщательно перемешивают до однородной консистенции.
Раствор с добавлением глины и навоза
2 кг гашеной извести,
10 л воды
1 кг жирной глины; ,
1 лопата перепревшего навоза,
250 г медного купороса.
Способ приготовления:
Растворите 250 г медного купороса в небольшом количестве горячей воды, тщательно перемешивая до полного растворения.
В большой емкости растворите 2 кг гашеной извести в 10 л воды, доводя смесь до однородной консистенции.
Добавьте к известковому раствору 1 кг жирной глины и 1 лопату перепревшего навоза, тщательно перемешивая.
Влейте предварительно растворенный медный купорос в основной раствор, постоянно помешивая для равномерного распределения компонентов.
Дайте смеси настояться в течение 2-3 часов перед использованием.
Такой подход к приготовлению раствора обеспечивает эффективную защиту деревьев от болезней и вредителей и улучшает адгезию побелки к коре.
Раствор с добавлением клея для лучшей адгезии.
В рецепте раствора с добавлением казеинового клея медный купорос обычно не используется, поскольку главная цель этого состава — улучшение прилипания побелки к коре и защита от смывания дождем. Если нужно сочетать фунгицидные свойства медного купороса и клеевую основу, его можно добавить отдельно. В таком случае медный купорос сначала растворяют в небольшом количестве горячей воды, затем вливают в общий раствор после смешивания извести и клея. Если же основная цель именно защита от болезней и вредителей, лучше использовать классический раствор с медным купоросом без клея.
Рецепт раствора
10 л воды;
2,5 кг гашеной извести;
500 г медного купороса
200 г казеинового клея.
Способ приготовления
Медный купорос растворите в небольшом количестве горячей воды.
В отдельной емкости смешайте гашеную известь с водой до однородной консистенции.
Добавьте растворенный медный купорос к известковому раствору, тщательно перемешивая.
Введите казеиновый клей, обеспечивая равномерное смешивание всех компонентов.
Какие когда белить деревья
Перед побелкой необходимо очистить стволы и основания ветвей от старой коры, мха и лишайников. Это можно сделать с помощью деревянного шпателя или жесткой щетки.
Побелку наносят равномерным слоем на стволы и нижние ветки деревьев с помощью кисти или распылителя. Важно обеспечить покрытие всех поверхностей, особенно трещин и других повреждений коры.
Оптимальным является проведение побелки дважды в год: осенью (октябрь-ноябрь) и весной (март-апрель). Осенняя побелка защищает деревья в зимний период, а весенняя обновляет защитный слой после зимних осадков и подготавливает деревья к активному росту.
Для побелки молодых деревьев рекомендуется использовать менее концентрированные растворы во избежание повреждения нежной коры.
При работе с медным купоросом следует соблюдать меры предосторожности: использовать перчатки, защитные очки и избегать попадания раствора на кожу и в глаза.