Схема подкормки яблонь весной: урожай будете собирать ведрами

Как и чем подкормить яблони весной для хорошего урожая

Владелец сада не может рассчитывать на хороший урожай, если весной он не вносит удобрения, которые подкормят яблони после долгой и холодной зимы. Внесение питательных веществ играет решающую роль в восстановлении жизненных сил яблонь после длительного зимнего покоя и закладывает основу для их дальнейшего роста, развития и плодоношения. Пренебрежение этой важной агротехнической процедурой может привести к ослаблению деревьев, снижению их устойчивости к неблагоприятным погодным условиям, болезням и вредителям, а также существенному уменьшению количества и ухудшению качества урожая. Чтобы это важнейшее агротехническое мероприятие дало нужный результат, нужно знать, какие удобрения применять, когда и в каком количестве их использовать.

Какие удобрения нужны яблони и как их применять

Среди важнейших макроэлементов, играющих незаменимую роль в жизнедеятельности яблони, следует выделить

фосфор, который критически важен для формирования прочной и разветвленной корневой системы, обеспечивающей надежное закрепление дерева в почве и эффективное поглощение питательных веществ и влаги,

азот, в свою очередь, является основным строительным материалом для роста вегетативной массы растения, включая образование новых побегов, формирование густого и здорового лиственного покрова, обеспечивающего эффективный фотосинтез, необходимый для накопления органических веществ и энергии.

калий играет ключевую роль в повышении иммунитета растения, его устойчивости к резким перепадам температур, зимним морозам, засухе и различным заболеваниям.

Для обеспечения яблони необходимым комплексом питательных веществ садоводы могут использовать различные виды удобрений, которые традиционно делятся на две основные категории: органические и неорганические (минеральные).

Органические удобрения улучшают структуру почвы и ее влагоемкость — это птичий помет или коровий навоз (известный также как коровяк), которые являются богатым источником макро- и микроэлементов, а также перегной, содержащий легкодоступные для растений питательные вещества, разнообразные подкормки на основе зеленой массы растений (зеленые).

Неорганические, или минеральные – это фосфорные удобрения, наиболее распространенным является суперфосфат, способствующий развитию корневой системы и плодоношению. Азотные удобрения – мочевина (карбамид), аммиачная селитра и сульфат аммония, являющиеся эффективными источниками азота для стимулирования роста вегетативной массы. Калийные удобрения – сернокислый калий и разнообразные соли на его основе, повышают устойчивость растений к стрессам и улучшают качество плодов.

Кроме того, существуют комплексные минеральные удобрения, такие как аммофос, нитроаммофоска и другие, содержащие сбалансированный набор нескольких основных питательных элементов в одной грануле, что значительно упрощает процесс подкормки.

Как подобрать удобрения под тип грунта

Для того чтобы правильно подобрать вид подкормки и обеспечить максимальную эффективность весеннего внесения удобрений, чрезвычайно важно учитывать тип почвы, который преобладает на садовом участке, поскольку разные типы почв имеют свои особенности содержания питательных веществ, их доступности для растений и способности удерживать влагу.

На песчаных и супесчаных почвах , которые характеризуются легкостью и низкой способностью содержать питательные вещества, особенно полезны компост , перегной и коровяк , поскольку они улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными элементами. Также эффективным будет применение азотсодержащих удобрений и специальных смесей .

, которые характеризуются легкостью и низкой способностью содержать питательные вещества, особенно полезны , и , поскольку они улучшают структуру почвы и обогащают ее питательными элементами. Также эффективным будет применение . На глинистых почвах и более плотных суглинках для их разрыхления и улучшения аэрации рекомендуется внесение навоза и компоста . Азотные удобрения на таких почвах следует использовать осторожно и в умеренных количествах. Более важным будет очередное внесение калийных и фосфорных удобрений.

для их разрыхления и улучшения аэрации рекомендуется внесение и . на таких почвах следует использовать осторожно и в умеренных количествах. Более важным будет очередное внесение и удобрений. Чернозем , являющийся одним из самых плодородных типов почв, обычно не требует больших доз азотных удобрений. Для поддержания его оптимального состояния рекомендуется мульчирование опилками , песком или небольшим количеством торфа . Применение азота и торфа следует ограничить минимум, поскольку в черноземе уже достаточно азота, а торф может повысить кислотность почвы.

, являющийся одним из самых плодородных типов почв, обычно не требует больших доз азотных удобрений. Для поддержания его оптимального состояния рекомендуется мульчирование , или небольшим количеством . Применение и следует ограничить минимум, поскольку в черноземе уже достаточно азота, а торф может повысить кислотность почвы. Известковые почвы нуждаются в обогащении органическими удобрениями или препаратами, содержащими калий.

Важно помнить, что вся годовая потребность яблони в азоте должна быть удовлетворена именно весной, поскольку внесение азотных удобрений в летнее время может привести к накоплению нитратов в плодах. Что касается фосфора и калия, то весенняя норма их внесения составляет примерно две трети общей годовой потребности растения.

Нормативы весенней подкормки яблонь

Подкормка яблонь весной минеральными удобрениями осуществляется в соответствии с рекомендациями, содержащимися на упаковках препаратов, которые вы приобрели. Норматив внесения органических средств зависит от возраста растения и типа почвы. По мнению экспертов, в среднем выходит от 3 до 8 кг на 1 квадратный метр приствольного круга растения. Жидкие подкормки – 3-4 ведра под одно дерево.

Правильная схема подкормки яблони

Первая подкормка

Первая подкормка может производиться ранней весной сразу после востока снега. В то же время растения опрыскивают от болезней и вредителей для профилактики.

Для сухой подкормки используют смесь в следующих пропорциях: перегной – 35 кг; мочевина – 0,5 кг; нитроаммофоска — 30 г; селитра аммиачно — 40 г.

Жидкое удобрение можно приготовить, смешав следующие компоненты: перебродивший куриный помет — 2 литра; вода – 10 литров; перегной или жидкий навоз – 10 кг; мочевина – 250 г; суперфосфат — 100 г; сульфат калия — 60 г.

Навоз, как и куриный помет, нельзя использовать в свежем виде: он обожжет корни растения и будет способствовать развитию опасных грибковых заболеваний. Навозная жидкость перед применением должна отстояться не менее 3-7 суток.

Вторая подкормка

Вторая весенняя подкормка выполняется в мае, когда на деревьях появляются первые листья.

Для приготовления смеси нужна бочка. Ее заполняют следующими компонентами смеси: вода – 200 литров; суперфосфат – 1 кг; сернокислый калий — 0,8 кг; мочевина – 0,5 кг; птичий помет – 5 кг; коровяк – 10 кг.

Смесь хорошо перемешивают и оставляют созревать на 5-7 дней. Полив этой смесью выполняют из расчета 40 литров под взрослое дерево и 25-30 литров – под молодое. Смесь льют в проекции кроны дерева на расстоянии в 0,5 метра от ствола в борозду, которую специально проделывают мотыгой или лопатой.

Соблюдение этих простых, но важных рекомендаций по весенней подкормке яблонь позволит садоводам обеспечить свои плодовые деревья всеми необходимыми питательными веществами для их полноценного развития.

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