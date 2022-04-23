23 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

23 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

23 квітня 2022 року – субота. 59-й день війни Росії проти України. 113-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

23 квітня - Всеукраїнський день психолога. Головне завдання психології в вивчені людської поведінки, психіки та психічних процесів. Психологи допомагають врятувати людину від самогубства, апатії, депресії, а тому ця професія дуже важлива в реаліях сьогодення, коли велика кількість українців зіштовхується з насиллям, убивствами та переживає складні часи.

Також 23 квітня - Всесвітній день книг і авторського права. 1995 року ЮНЕСКО проголосила цю дату особливою для тих, хто любить читати книги чи пише різноманітні історії. Головне завдання цієї події - підкреслити важливість книг для людського життя та розвитку, допомогти письменникав та відстоювати їх авторське право.

23 квітня - День водія шкільного автобуса. Мета події - подякувати водіям шкільних автобусів за їх нелегку та дуже відповідальну працю.

Також 23 квітня - Міжнародний день англійської мови та Міжнародний день іспанської мови. Це щорічні події, які присвячені вивченню цих іноземних мов, а такої їх розповсюдженню серед населення Землі.

А ще 23 квітня - Всесвітній день лабораторій (World Laboratory Day). Саме в лабораторіях народжуються практично всі великі викриття людства, тут проводять наукові дослідження та перевіряють ідеї.

23 квітня - яке сьогодні церковне свято

23 квітня - день пам’яті мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших

23 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших 33. Святий Терентій жив в Африці в III столітті. Коли імператор-язичник Декій видав указ про обов'язкове поклоніння ідолам, Терентій з дружиною відмовився цього робити. В той час Африкою правив Фортуніан, який наказав ув'язнити не лише самого Терентія, але також кількох його друзів. Спочатку морили їх голодом, потім натустили на мучеників змій. Але Господь послав ангела, який втамував їх голод та звільнив від тугих кайданів. Тоді зрозумів Фортуніан, що програв цю битву та наказав обезголовити всіх християн.

Пам’ятні дати 23 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 23 квітня:

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303 рік — римський імператор Діоклетіан в Палестині наказав відрубали голову Георгію Переможцю, пізніше його канонізували церквою;

971 рік — візантійські війська беруть в облогу Доростол (нині Силістрія), де оборону тримали русичі на чолі з Святославом;

1635 рік — в Бостоні засновують першу в США публічну школу;

1896 рік — у Нью-Йорку відбувається перший в Америці кіносеанс;

1907 рік — Джек Лондон розпочинає навколосвітню подорож на двощогловому судні;

1956 рік — відбувається перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада;

1975 рік — у Києві відкривається Музей книги та друкарства України;

1996 рік — в пам'ять померлих в цей день 1616 року письменників світового масштабу Мігеля Сервантеса, Вільяма Шекспіра і Інки Гарсіласо де ла Веги ЮНЕСКО оголошує 23 квітня Всесвітнім днем книги;

2005 рік — в YouTube опублікували перше відео з назвою "Я в зоопарку".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 23 квітня

Які сьогодні іменини: Зенон, Олександр, Максим, Африкан, Терентій, Яків, Федір.

23 квітня народилися:

1920 рік — український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника Григорій Тютюнник;

1942 рік — американська телеактриса українського походження Сандра Ді.

Погода на 23 квітня

23 квітня в Києві хмарна погода протримається увесь день, йтиме дощ, який закінчиться лише до вечора. У Львові протягом дня небо буде вкрите хмарами, вночі можливий дощ, але до ранку він послабшає, хоч і йтиме весь день. В Харкові похмуро, без опадів. В Одесі можливе прояснення, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +6 вночі. У Львові +10 вдень та +5 вночі. В Харкові +15 вдень та +4 вночі. В Одесі +11 вдень та +8 вночі.