Бои в Мариуполе срывают планы Кремля – британская разведка

Боевые действия в Мариуполе срывают и замедляют попытки войск РФ достичь желаемого для них сценария на Донбассе.

Несмотря на заявление Кремля о "завоевании" Мариуполя, там продолжаются тяжелые бои, которые срывают попытки россиян захватить город. Несмотря на усиление активности, российские войска не добились значительных успехов за последние 24 часа, их усилиям препятствуют украинские контратаки.

Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

"Воздушным и морским силам РФ не удалось установить контроль ни в одной из областей, ввиду эффективности ПВО и морской обороны Украины, это уменьшает их способность достигать значительного прогресса", — говорится в сообщении.

Накануне российский президент Владимир Путин объявил об освобождении украинского портового города на Азовском море. Путин отметил, что он приказал российским войскам заблокировать все выходы из металлургического комбината "Азовсталь", "чтобы муха не пролетела".

Президент США Джо Байден назвал нынешние события "критическим моментом" в конфликте. Он пообещал отправить в Украину десятки гаубиц, 144 тысячи единиц боеприпасов и тактические беспилотники. Байден также объявил о планах запретить аффилированным с Россией торговым судам заходить в порты и прибрежные воды США, что дополнит новый раунд западных санкций в отношении Москвы.

Почему Мариуполь сравнивают с сирийским городом Алеппо

Напомним, оккупанты бомбят "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские военные и гражданские жители. Российские оккупанты нанесли удары по территории предприятия сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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