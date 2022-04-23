Арахамія пояснив, навіщо Україна бере росіян у полон

Багато українців в Мережі розлючені через те, що Україна бере військових росіян у полон. Однак кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін.

Про це 23 квітня написав голова фракції "Слуга народу" і голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія.

"Розумію емоції, сам нещодавно мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог - це потенційне життя нашого героя на обмін. А при сучасних боях артилерії на великих відстанях - полонених брати стало набагато важче, тому маємо проблеми з поповненням обмінного фонду", - пояснив Арахамія.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація в Маріуполі стрімко погіршується. Українська сторона готова обміняти російських військовополонених на безпечний прохід для українських цивільних та військових у Маріуполі.

Внаслідок шостого обміну полоненими додому повернулися 10 військових та 9 цивільних українців

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