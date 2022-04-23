Арахамия объяснил, зачем Украина берет россиян в плен

Многие украинцы в Сети злятся из-за того, что Украина берет военных россиян в плен. Однако каждый плененный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен.
Об этом 23 апреля написал глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.
"Понимаю эмоции, сам недавно имел такую же позицию, но мы все должны понимать, что каждый пленный враг — это потенциальная жизнь нашего героя на обмен. А при современных боях артиллерии на больших расстояниях — пленных брать стало намного труднее, поэтому имеем проблемы с пополнением обменного фонда", — объяснил Арахамия.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Мариуполе стремительно ухудшается. Украинская сторона готова обменять российских военнопленных на безопасный проход для гражданских и военных в Мариуполе.
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