Почему лучше отпраздновать Пасху дома, а не в храме: 5 причин

В этом году верующих по всей Украине призывают отпраздновать Пасху дома и не идти в церкви, ведь в стране идет полномасштабная война и Россия может устроить провокации.
Об этом напомнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Почему лучше отпраздновать Пасху дома, а не в храме:
- Освятить кулич можно и дома: для этого есть специальные молитвы и они равноценны освящению в церкви
- Россияне могут готовить провокации и целить ракетами в украинские храмы
- Церковь поддерживает украинцев в праздновании Пасхи дома. Религиозные лидеры уже призвали верующих быть дома на праздник
- Воины ВСУ каждый день рискуют жизнями ради вашей безопасности. Не пренебрегайте этой жертвой
- Пасха не в церкви, а в сердцах ваших. А мы – там где безопасность.
Прямую трансляцию ночного богослужения из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно начинать смотреть с 23 апреля, в 23:30. Для этого достаточно включить трансляцию национального марафона единых новостей.
Также в эфире марафона будет транслироваться богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Начало 24 апреля в 7:30.
Напомним, СБУ призывает украинцев оставаться дома на Пасху. Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.
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