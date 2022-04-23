Почему лучше отпраздновать Пасху дома, а не в храме: 5 причин

Почему лучше отпраздновать Пасху дома, а не в храме: 5 причин

В этом году верующих по всей Украине призывают отпраздновать Пасху дома и не идти в церкви, ведь в стране идет полномасштабная война и Россия может устроить провокации.

Об этом напомнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Почему лучше отпраздновать Пасху дома, а не в храме:

Освятить кулич можно и дома: для этого есть специальные молитвы и они равноценны освящению в церкви Россияне могут готовить провокации и целить ракетами в украинские храмы Церковь поддерживает украинцев в праздновании Пасхи дома. Религиозные лидеры уже призвали верующих быть дома на праздник Воины ВСУ каждый день рискуют жизнями ради вашей безопасности. Не пренебрегайте этой жертвой Пасха не в церкви, а в сердцах ваших. А мы – там где безопасность.

Прямую трансляцию ночного богослужения из Михайловского Златоверхого собора в Киеве можно начинать смотреть с 23 апреля, в 23:30. Для этого достаточно включить трансляцию национального марафона единых новостей.



Также в эфире марафона будет транслироваться богослужение Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Начало 24 апреля в 7:30.

Напомним, СБУ призывает украинцев оставаться дома на Пасху. Российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

СБУ предостерегает о возможных провокациях России в Пасху и советует воздержаться от скоплений в храмах

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