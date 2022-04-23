Болгария изменит правила пребывания украинских беженцев

Убегая от войны более 84 тысяч беженцев из Украины получили в Болгарии статус временной защиты.

Украинские беженцы в Болгарии могли бесплатно находиться в отелях 3-4* с трехразовым питанием. С июня украинские беженцы, которые не могут оплачивать отели, не смогли найти работу, будут размещаться в государственных, муниципальных заведениях, скорее всего, в общежитиях и на базах. Многим придется самостоятельно искать жилье.

Об этом идет речь в решении Совета министров Болгарии.

Для размещения беженцев из Украины проверяются муниципальные и государственные базы, брошенные здания. На сегодняшний день уже найдено и обеспечено для размещения беженцев 15 тыс. мест.

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