Болгарія змінить правила перебування українських біженців

Тікаючи від війни понад 84 тисяч біженців з України отримали в Болгарії статус тимчасового захисту.

Українські біженці в Болгарії могли безкоштовно перебувати в готелях 3-4* з триразовим харчування. З червня українські біженці які не можуть оплачувати готелі, не змогли знайти роботу, будуть розміщатися в державних, муніципальних закладах, скоріш за все, в гуртожитках та на базах. Багатьом доведеться самостійно шукати житло.

Про це йдеться у рішенні Ради міністрів Болгарії.

Для розміщення біженців з України перевіряються муніципальні та державні бази, покинуті будівлі. На сьогодні вже знайдено та забезпечено для розміщення біженців 15 тис. місць.

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