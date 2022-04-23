Що потрібно посадити у травні 2022: городина, квіти та дерева

Що потрібно посадити на розсаду у травні 2022: посівний календар і таблиці / pixabay.com

Посівний календар на місяць травень допоможе любителям городництва та садівництва краще спланувати роботи в саду в останній місяць весни. ТСН.ua розповідає, коли і що краще посадити у травні 2022 року, щоб отримати хороший урожай.

Як радить видання "Зелена садиба" в травні 2022 року дуже важливо обробити свій сад від шкідників, а також зайнятися першим підживленням дерев і чагарників. Якщо ви вже давно хотіли поповнити свою ділянку новини цікавими видами та сортами, тоді останній місяць весни - найкращий час, щоб це зробити. Важливо пам'ятати, що розсадний період закінчується в травні лише у південних областях України, а ось на півночі, заході та сході краще не поспішати з висадженням у ґрунт. Дочекайтеся теплих днів і стабільної погоди.

Розсада весною: посівний календар на травень 2022 року

Посівний календар на травень 2022 року має такий вигляд (зелений - сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур, червоний - несприятливі дні, сірий - нейтральні дні):

Посівний календар на травень 2022: сприятливі і несприятливі дні

Таблиця для коренеплодів

Посівний календар на травень 2022 року: коренеплоди

Саме в кінці квітня-початку травня в Україні садять картоплю. Тут все залежить від погодніх умов та температури повітря. Важливо, щоб вночі температура вже не падала нижче +8-10 градусів, а ґрунт добре прогрівся. Також дочекайтеся закінчення заморозків. В північних областях картоплю садять в другій половині травня, а ось на півдні починають вже з середини квітня.

Моркву сіють на початку травня, тому що вона проростає дуже повільно. Перші сходи порадують аж через три-чотири тижня. Якщо ви вирішете висіяти цей коренеплід саме останнього місяця весни, то урожай отримаєте в листопаді. Тоді моркву можна буде відразу зібрати, пересипати піском та покласти до погреба.

Саме на початку або в середині травня, коли ґрунт прогрівається до +10 градусів, починають висаджувати раніше посіяні саджанці буряка. Вибирайте ділянку, яка добре освітлюється сонцем. А ґрунт повинен бути супіщаним або суглинистим, також підійде пухкий чорнозем.

Коли висаджувати цибулеві

Посівний календар на травень 2022 року: цибулеві

Городня (ріпчаста) цибуля може витримувати заморозки до -5 градусів. Але, якщо посіяти її надто рано, то через низькі температури сіянка буде підгнивати, зростаючи. Важливо, щоб ґрунт вже прогрівся до +10 градусів, хоча в повітря може бути +2-+5 градусів.

Зубчики часнику висаджують у ґрунт, як тільки він прогріється до +7 градусів. Тобто в деяких регіонах це можна робити вже в середині-кінці квітня, але на півночі краще дочекатися початку травня. Не варто чекати надто високої температури повітря, адже тоді рослина зупинеться і не буде рости.

Сприятливі дати для висаджування овочів

Посівний календар на травень 2022 року: овочі

Баклажани і томати можна висаджувати як на початку, так і в середині чи кінці травня. Багато сприятливих днів, які дозволять вам отримати хороший урожай. Солодкий та гострий перець краще садити в перших числах травня або в самому кінці останнього весняного місяця. Розсаду у відкритий ґрунт потрібно висаджувати тоді, коли вже немає нічних заморозків, а температура повітря стабільно +13 градусів. На півночі це найчастіше початок травня.

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Огірки висаджують на зростаючий місяць, тоді можна очікувати найкращого результату. Насіння огірків не терпить заморозків, а тому середньодобова температура декілька днів поспіль повинна бути не менше +12 градусів. Перші сходи тоді можна очікувати вже на 10 день. В Україні у відкритий ґрунт огірки висаджують не раніше травня (окрім південних областей).

Ранню капусту висаджують у відкритий ґрунт тоді, коли температура повітря стабільно +10 градусів. Варто орієнтуватися на погодні умови в вашому регіоні, а також на зовнішній вигляд розсади. На ній повинно бути 4-5 справжніх листочків.

Кабачки у відкритий ґрунт зазвичай висаджують в першій декаді травня. Якщо посівний матеріал відразу висадити у надто холодний ґрунт, то рослина буде частіше хворіти.

Посівний календар на травень 2022 року для трав і зелені

Посівний календар на травень 2022 року: зелень і трави

Листовий та качанний салат висаджують у відкритий ґрунт на початку травня, але смачними є саме перші листочки, а потім вони починають гірчити. Тому цю зелень принято висаджувати кілька разів на рік.

Коли і що робити з ягідно-плодовими культурами

Посівний календар на травень 2022 року: ягідно-плодові культури

В травні дуже важливо зайнятися захистом декоративних та плодово-ягідних культур від шкідників. А тому рекомендується приступати до обробки рослин різноманітними препаратами для знищення шкідників вже на початку травня. Саме в цей період городину та сад активно атакує попелиця, кліщ та інші комахи.

Не забудьте висадити в травні декоративні квіти, щоб вони милували око влітку та восени. Однорічники найкраще садити 2-7, 10-14, 25, 26 травня, сидерати 1, 2, 5-15, 17-20, 27-28 травня, бульбові і цибулинні квіти 1, 2, 3, 10-15, 19, 23, 24, 27, 28 травня, хвойні - 1, 2, 8, 9, 10, 11, 17, 18 травня, а багаторічники - 1, 2, 4-15, 18, 19, 27, 28 травня.