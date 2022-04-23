Чорне море патрулюють підводні човни РФ, що озброєні крилатими ракетами — одеська ОВА

РФ використовує підводні човни для ракетних ударів по Україні.

Підводні човни РФ вийшли на патрулювання у Чорне море. Вони озброєні крилатими ракетами типу "Калібр".

Про це повідомив речник одеської ОВА Сергій Братчук.

З його слів, росіяни застосовують щонайменше чотири субмарини в Чорному морі для нанесення ударів ракетами по території України.

Також читайте Росія заявила, що в районі Курил виявили американський атомний підводний човен

"Йдеться про російські підводні човни проєкту 877 "Палтус". Пуск ракет здійснюється з глибини до 50 метрів, що не дозволяє радарам і супутникам ефективно їх фіксувати", – зазначив він.

Видання The Times пише, що на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну країна-агресорка може використовувати підводні човни в Чорному морі для запуску крилатих ракет. Як пише видання, експерти зазначають, що підводні човни класу Кіло регулярно поповнюють запас ракет великої дальності і боєголовок у російських портах і знову йдуть під воду.

Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні протикорабельні ракети

Раніше стало відомо, що держава-агресорка перекинула у Чорне море додатково шість десантних кораблів, зокрема, ракетні фрегати та підводні човни. Це підтвердила моніторингова група BlackSeaNews.

Читайте також: