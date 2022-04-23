Евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00 - Верещук

Евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00 - Верещук

23 квітня може запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя.

Попередньо евакуація з Маріуполя може відбутися 23 квітня о 12:00.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні знов намагаємось евакуювати жінок, дітей та осіб похилого віку. Зараз починаємо збиратися на кільці біля торговельного центру ​​"Порт-Сіті", - зазначила вона.

Якщо все буде за планом, приблизно о 12:00 почнеться евакуація.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про варіанти евакуації бійців "Азову".

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