Мешканців Луганщини просять евакуюватися: звідки можна виїхати 23 квітня

Російські окупанти тимчасово контролюють 80% території Луганської області.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай вчергове звернувся до мешканців Луганської області з проханням евакуюватися через загрозу обстрілів окупантами.

Про це він повідомив у Telegram.

​​"Ви не залишитеся наодинці: є міста, куди переїхали сотні ваших знайомих та друзів, тисячі земляків. Евакуюйтесь!", - наголосив він.

Сьогодні, 23 квітня безоплатно вивозитимуть сьогодні жителів Сєвєродонецька та Лисичанська та спробують потрапити до Рубіжного, Попасної, Гірського.

Місця збору для евакуації у суботу, 23 квітня:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Щербакова, 1-а;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Вчора подекуди завадили обстріли, десь ризикнули і вдалося врятувати людей. 23 квітня «режиму тиші» знов не обіцяють – росіяни його просто не нададуть. Вони, напевно, отримують задоволення, коли відкривають вогонь по населених пунктах із людьми, тому роблять все, щоб вас не випускати. Рятуйтеся, допоки ми можемо вам допомогти. Складно евакуювати людей, доставляти їжу та воду. Із кожним днем все важче", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ на Луганщині знищили підрозділ найманців з Сирії.

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