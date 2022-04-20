Росіяни можуть влаштувати терор на Луганщині на Великдень - ОВА

Росіяни можуть влаштувати терор на Луганщині на Великдень - ОВА

Вірянам, які залишилися в області, краще приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно.

На Луганщині російські окупанти зруйнували майже всі храми і можуть влаштувати терор на Великдень.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані «руським миром». Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують. Тому краще залишайтеся вдома – не ризикуйте життям. Відсвяткуємо Великдень онлайн?", - наголосив він.

Гайдай зазначив, що віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та в мережі Інтернет.

Нагадаємо, 20 квітня з Луганщини вдалося евакуювати понад 60 жителів.

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