З Луганщини вдалося евакуювати понад 60 жителів - ОВА

Вдалося евакуювати мешканців Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

У середу, 20 квітня, з Луганської області вдалося евакуювати 63 людини.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, з області вдалося вивезти 14 жителів Рубіжного, ще 11 осіб виїхали із Сєвєродонецька. З Лисичанська вивезено 38 людей.

"Вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків – волонтерам, правоохоронцям, пожежникам. Тим, хто надає транспорт, який потім неможливо буде відремонтувати. Ми боротимемося за кожне життя", - наголосив він.

Нагадаємо, 20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор.

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