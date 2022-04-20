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З Луганщини вдалося евакуювати понад 60 жителів - ОВА

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З Луганщини вдалося евакуювати понад 60 жителів - ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Вдалося евакуювати мешканців Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

У середу, 20 квітня, з Луганської області вдалося евакуювати 63 людини. 

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Так, з області вдалося вивезти 14 жителів Рубіжного, ще 11 осіб виїхали із Сєвєродонецька. З Лисичанська вивезено 38 людей. 

"Вдячний кожному, хто допомагає рятувати земляків – волонтерам, правоохоронцям, пожежникам. Тим, хто надає транспорт, який потім неможливо буде відремонтувати. Ми боротимемося за кожне життя", - наголосив він.

Нагадаємо, 20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор.

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