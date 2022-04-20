Из Луганщины удалось эвакуировать более 60 жителей – ОВА

Удалось эвакуировать жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.

В среду, 20 апреля, из Луганской области удалось эвакуировать 63 человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Так, из области удалось вывезти 14 жителей Рубежного, еще 11 человек уехали из Северодонецка. Из Лисичанска вывезено 38 человек.

"Благодарен каждому, кто помогает спасать земляков – волонтерам, правоохранителям, пожарным. Тем, кто предоставляет транспорт, который потом невозможно будет отремонтировать. Мы будем бороться за каждую жизнь", — подчеркнул он.

Напомним, 20 апреля в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор.

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