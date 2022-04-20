Из Луганщины удалось эвакуировать более 60 жителей – ОВА

Удалось эвакуировать жителей Рубежного, Северодонецка и Лисичанска.
В среду, 20 апреля, из Луганской области удалось эвакуировать 63 человека.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Так, из области удалось вывезти 14 жителей Рубежного, еще 11 человек уехали из Северодонецка. Из Лисичанска вывезено 38 человек.
"Благодарен каждому, кто помогает спасать земляков – волонтерам, правоохранителям, пожарным. Тем, кто предоставляет транспорт, который потом невозможно будет отремонтировать. Мы будем бороться за каждую жизнь", — подчеркнул он.
Напомним, 20 апреля в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор.
Читайте также:
- "Может наступить день, когда мы не сможем доставить лекарства и еду": глава Луганской ОВО призывает людей немедленно эвакуироваться
- "Большая битва за восток началась": Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
- "Не надо искать предательство": Гайдай объяснил, почему украинские войска отошли от Кременной, куда зашли оккупанты