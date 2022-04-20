20 апреля в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор – Верещук

Предварительно удалось договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей.
В среду, 20 апреля, в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Сбор в Мариуполе сегодня, 20 апреля, с 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии.
Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орехов-Запорожье.
"Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно на этом направлении мы сфокусируем наши усилия сегодня. Нам удалось предварительно договориться о гуманитарном коридоре для женщин, детей и пожилых людей", — сообщила она.
Однако Верещук подчеркнула, что ввиду очень сложной ситуации безопасности, во время действия коридора могут происходить изменения, о которых будут сообщать.
Напомним, сотни людей остаются под завалами завода "Азовсталь" в Мариуполе. Накануне россияне сбросили сверхмощную авиабомбу, по некоторым данным весом до 3 тонн.
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