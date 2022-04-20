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20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор - Верещук

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20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор - Верещук

Попередньо вдалося домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку.

У середу, 20 квітня у Маріуполі працюватиме гуманітарний коридор для евакуації мирного населення. 

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Збір у Маріуполі сьогодні, 20 квітня, з 14:00 на розі вулиць Таганрозька та 130-ї Таганрозької дивізії. 

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя. 

"З огляду на катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямку ми сфокусуємо наші зусилля сьогодні. Нам вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку", - повідомила вона. 

Однак Верещук наголосила, що зважаючи на дуже складну безпекову ситуацію, під час дії коридору можуть відбуватися зміни, про які повідомлятимуть.

Нагадаємо, сотні людей залишаються під завалами заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Напередодні росіяни скинули надпотужну авіабомбу, за деякими даними вагою до 3 тонн.

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