Россияне могут устроить террор на Луганщине на Пасху

Оставшимся в области верующим лучше присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно.

В Луганской области российские оккупанты разрушили почти все храмы и могут устроить террор на Пасху.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На Луганщине почти не осталось уцелевших храмов – они разрушены Россией. Церкви, которые подчинялись московскому патриархату, были атакованы «русским миром». Потому что врагу все равно. Россияне могут воспользоваться нашими обычаями и устроить террор в один из важнейших христианских праздников. Если им прикажут атаковать церкви на Пасху, они не остановятся. А россияне, я уверен, попробуют. Поэтому лучше оставайтесь дома – не рискуйте жизнью. Отпразднуем Пасху онлайн?" — подчеркнул он.

Гайдай отметил, что верующие могут присоединиться с молитвой к Пасхальным службам дистанционно благодаря трансляциям на телевидении и в сети Интернет.

Напомним, 20 апреля из Луганщины удалось эвакуировать более 60 человек.

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