В Херсоне убили пророссийского активиста Валерия Кулешова

После захвата Херсона российскими войсками он начал волонтерскую карьеру, выбрав себе в качестве штаба бывший офис партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить".
Во временно захваченном Херсоне 20 апреля убили пророссийского активиста Валерия Кулешова.
Об этом сообщил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник и позже подтвердили в телеграме Кулешова.
По данным источника представителя ИМИ в Херсонской области, Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне.
Он был в автомобиле.
Как отмечает региональный представитель ИМИ, Валерий Кулешов до 2015 года работал в милиции. Сначала оперативным уполномоченным в Днепровском РОВД, затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО.
С 2016 года был активным корреспондентом соцсетей.
До 2019 года Кулешов работал с пророссийским блогером Кириллом Стремоусовым, устраивая политические провокации.
Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту Дмитрию Багненко.
С начала широкомасштабного вторжения Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.
Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".
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