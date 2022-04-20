В Херсоне убили пророссийского активиста Валерия Кулешова

После захвата Херсона российскими войсками он начал волонтерскую карьеру, выбрав себе в качестве штаба бывший офис партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить".

Во временно захваченном Херсоне 20 апреля убили пророссийского активиста Валерия Кулешова.

Об этом сообщил лидер местного Нацкорпуса Никита Тютюнник и позже подтвердили в телеграме Кулешова.

По данным источника представителя ИМИ в Херсонской области, Кулешова расстреляли у его подъезда в Шуменском микрорайоне.

Он был в автомобиле.

Как отмечает региональный представитель ИМИ, Валерий Кулешов до 2015 года работал в милиции. Сначала оперативным уполномоченным в Днепровском РОВД, затем следователем в Комсомольском. Имел статус участника АТО.

С 2016 года был активным корреспондентом соцсетей.

До 2019 года Кулешов работал с пророссийским блогером Кириллом Стремоусовым, устраивая политические провокации.

Летом 2021 года они вместе угрожали местному журналисту Дмитрию Багненко.

С начала широкомасштабного вторжения Кулешов вел прямые трансляции с мест боев.

Напомним, Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине. Ранее сообщалось, что российские оккупанты свозят в Херсон "зомбированный электорат" для участия в псевдореферендуме за "ХНР".

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