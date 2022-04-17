Кремль готов бомбить города в РФ, чтобы оправдать войну в Украине

Вторая фаза так называемой спецоперации Кремля будет проходить на территории России

Простым россиянам нужно принять один печальный, а может быть, и страшный факт: война в Украине прямо коснется каждого. Это не опасность, это сухой анализ тактики и психологии бункерного управления страной.

Об этом говорится в ТСН.

Вторая фаза так называемой спецоперации Кремля будет проходить на территории России. Взрывы и пожары в российском Белгороде только начало. И здесь главное понять – бить россиян будут россияне. Одно из доказательств – удар по своим фиксирующим регистратором в машине, где видно, что ракета прилетает со стороны территории России.

Но разбираться, кто на самом деле их атаковал зрители российского телевизора, давно отучены. Скабеев и Соловьев уже давно вонзили в их головы простой ответ – виноваты украинцы и угроза растет. От фантастических зараженных голубей из мифических биолабораторий, которые вот-вот долетят до «россии-мамочки» до банальных мин.

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Вспомнить только, как в Белгороде срочно эвакуировали все школы под предлогом заминирования. А что такое украинская провокация мы увидели в Краматорске. Без всякого сожаления ракету направили в переполненный женщинами и детьми железнодорожный вокзал. То, что акция спланирована издал один из кремлевских телеграмм каналов – советовавший накануне на вокзал не идти. Далее сдал россиян радостный пост в соцсетях об успешном попадании по краматорскому объекту. А когда в Москве поняли, что кровавое побоище уже показывают по всему миру, то тактику изменили, как всегда без выдумки – снова сказал: Украинцы сами себя обстреливают.

Однако маркировка на обломках ракеты идентична другим обломкам, которыми враг обстреливает украинские города. Неудивительно, что командование российской Минобороны начало новую информационную спецоперацию. Ее смысл способен сломать мозги любому здоровому человеку. Но для россиян – все логично: Россияне пришли нас освобождать, а мы подлецы на них за это напали. Этот бред пропагандисты Путина теперь выдают за оправдание войны в Украине.

Вот почему вроде бы приходится им выжигать города, убивать невинных людей десятками тысяч и вот откуда берутся гробы с их солдатиками.

Никто за пределами России этому потоку безумных слов не верит, но для Кремля главное это внутренний потребитель. Его все время нужно подпитывать чем-нибудь новым и поднимать градус. А правда, или даже логика – это дело неважное. Сначала Путин оправдывал геноцид в Украине просто желанием не допустить Украину в НАТО.

Россиян пугали ракетными базами в Харькове. Мол: 700 километров это 5 минут и ракета в Москве. И никого не беспокоит Латвия, что давно в НАТО и от нее в Москву ракета долетит еще быстрее. И база НАТО здесь в отличие от Харькова действительно есть – стоит на месте старого советского аэродрома.

А вот что должно беспокоить россиян и что действительно угрожает их домам, это способ, которым делал себе политическую карьеру Путин. Любого маньяка выдает почерк. Путин получил себе Кремль с помощью войны, которую всегда сам и организовывал. Вспомните, как накануне второй чеченской взрывались жилые дома по всей России. Тогда он тоже начал со спецоперации – против терроризма.

Когда Кремль зальет Россию кровью собственных граждан

Терроризм был действительно особенный, потому что иногда власти сообщали о взрывах, еще до подрыва русских многоэтажек.

Прошли десятилетия и в Кремле решили не придумывать велосипед. Как минимум, сегодня теракты в России дадут Путину новые аргументы для оправдания войны в Украине, массовых военных преступлений, разгрома собственной экономики и набора нового пушечного мяса. Иначе всеобщую мобилизацию не объявишь. Зомбинации, хоть и удалось заменить голову телевизором, но колоссальные потери российской армии это та боль, которую трудно заглушить словами. Поэтому Кремлю нужна другая боль и готовится взрывать.

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