Кремль готовий бомбити міста в РФ, аби виправдати війну в Україні

Друга фаза так званої спецоперації Кремля буде проходити на російській території

Простим росіянам треба прийняти один сумний, а можливо, і страшний факт: війна в Україні прямо торкнеться кожного. Це не погрози, це сухий аналіз тактики та психології бункерного управління країною.

Про це йдеться в ТСН.

Друга фаза так званої спецоперації Кремля буде проходити на російській території. Вибухи та пожежі у російському Бєлгороді то лиш початок. І тут головне зрозуміти - бити росіян будуть росіяни. Один із доказів - удар по своїх фіксує реєстратор в машині, де видно, що ракета прилітає з боку території Росії.

Та розбиратися, хто насправді їх атакував глядачі російського телевізора давно відучені. Скабєєві і Соловйови вже давно встромили в їх голови просту відповідь – винні українці і загроза росте. Від фантастичних заражених голубів з міфічних біолабораторій, що ось-ось долетять до «россєї-матушкі» до банальних мін.

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Згадайти лише, як в Белгороді терміново евакуйовували всі школи під приводом замінування. А що таке «українська провокація» ми побачили у Краматорську. Без всякого жалю, ракету направили у переповнений жінками і дітьми залізничний вокзал. Те, що акція спланована видав один з кремлівських телеграм каналів – який радив напередодні на вокзал не йти. Далі здав росіян радісний пост в соцмережах про успішне попадання по краматорському об’єкту. А коли, в Москві зрозуміли, що криваве побоїще вже показують по всьому світу, то тактику змінили, як завжди без видумки – знов сказал: то Українці самі себе обстрілюють.

Однак маркування на уламках ракети ідентичне до інших уламків, якими ворог обстрілює українські міста. То ж не дивно, що командування російської Міноборони почало нову інформаційну спецоперацію. Її сенс здатен зламати мізки будь-якій здоровій людині. Але для росіян – все логічно: Росіяни прийшли нас визволяти, а ми падлюки на них за це напали. Цю маячню пропагандисти Путіна тепер видають за виправдання війни в Україні.

Ось чому нібито доводиться їм випалювати міста, вбивати невинних людей десятками тисяч і ось звідки беруться труни із їх солдатиками.

Ніхто за межами Росії цьому потоку божевільних слів не вірить, та для Кремля головне це внутрішній споживач. Його весь час треба підживлювати чимось новим і піднімати градус. А правда, чи навіть логіка – то річ неважлива. Спочатку Путін виправдовував геноцид в Україні простим бажанням не допустити Україну в НАТО.

Росіян лякали ракетними базами у Харкові. Мовляв: 700 кілометрів це 5 хвилин і ракета в Москві. І нікого не турбує Латвія, яка давно в НАТО і від неї до Москви ракета долетить ще швидше. І база НАТО тут на відміну від Харькова справді є – стоїть на місці старого радянського аеродрому .

А от що має турбувати росіян і що справді загрожує їх будинкам то це, спосіб яким робив собі політичну кар'єру Путін. Будь-якого маніяка видає почерк. Путін здобув собі Кремль за допомогою війни, яку завжди сам і організовував. Згадайте як напередодні другої чеченської вибухали житлові будинки по всій Росії. Тоді він теж почав із спецоперації – проти тероризму .

Коли Кремль заллє Росію кров'ю власних громадян

Тероризм був справді особливий, бо інколи влада повідомляла про вибухи, ще до підриву російських багатоповерхівок.

Минули десятиліття та в Кремлі вирішили не вигадувати велосипед. Як мінімум сьогодні теракти в Росії дадуть Путіну нові аргументи для виправдання війни в Україні, масових військових злочинів, розгрому власної економіки і набору нового гарматного м'яса. Інакше загальну мобілізацію не оголосиш. Зомбінації, хоч і вдалося замінити голову телевізором, але колосальні втрати російської армії це той біль, який важко заглушити словами. Тому Кремлю потрібен інший біль і він готується підривати.

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