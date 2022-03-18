РФ готовится к провокации, оперируя мифическими "биолабораториями", чтобы обвинить Запад – Верещук

Россия хочет применить химическое оружие, добавила министр.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская разведка информирует о потенциальной угрозе использования Россией химического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства 18 марта.

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"РФ готовится к ужасной провокации, оперируя мифическими "биолабораториями", чтобы обвинить в этом Запад. Но все вещи, которые мы совместно делаем с американцами или британцами, являются официальными и публичными. Однако Россия хочет применить химическое оружие, и сейчас наше население изучает, что следует делать в случае такой атаки", – сказала Верещук.

Комментируя ситуацию с переговорами между Украиной и Россией, министр отметила, что сейчас во главе угла стоит вопрос о прекращении огня и полном выводе войск РФ с территории государства.

Напомним, 17 февраля Россия обвинила Украину в биологической атаке. В Минобороны РФ об "американских биолабораториях в Украине", из которых 4 года назад произошла утечка, в результате которой погибли 70 человек на оккупированном Донбассе.