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Жителей Луганщины просят эвакуироваться: откуда можно уехать 23 апреля

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Жителей Луганщины просят эвакуироваться: откуда можно уехать 23 апреля

Telegram: Сергей Гайдай

Российские оккупанты временно контролируют 80% территории Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram.

'"Вы не останетесь наедине: есть города, куда переехали сотни ваших знакомых и друзей, тысячи земляков. Эвакуируйтесь!", — подчеркнул он.

Сегодня, 23 апреля, будут бесплатно вывозить сегодня жителей Северодонецка и Лисичанска и попытаются попасть в Рубежное, Попасное, Горное.

Места сбора для эвакуации в субботу, 23 апреля:

  • Северодонецк: проспект Химиков, 28;
  • Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;
  • Попасная: ул. Щербакова, 1-а;
  • Горное: ул. Гагарина, 13а;
  • Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Вчера кое-где помешали обстрелы, где-то рискнули и удалось спасти людей. 23 апреля «режима тишины» снова не обещают – россияне его просто не дадут. Они, наверное, получают удовольствие, когда открывают огонь по населенным пунктам с людьми, поэтому делают все, чтобы вас не упускать. Спасайтесь, пока мы можем вам помочь. Сложно эвакуировать людей, доставлять еду и воду. С каждым днем ​​все труднее", — отметил Гайдай.

Напомним, ВСУ в Луганской области уничтожили подразделение наемников из Сирии.

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