Anonymous "слили" 600 тысяч писем крупнейшего поставщика энергокомплекса России

Группировка хакеров Anonymous получила доступ к данным стратегической с экономической точки зрения структуры в России.
На этот раз речь идет о крупном производителе гидравлического инструмента, специализирующегося в нефтегазовой, энергетической и строительной промышленности.
Об этом идет речь в Twitter.
"Anonymous сломали 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) от Enerpred, крупнейшего производителя гидравлического инструмента в России и СНГ, специализирующегося на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности", — говорится в сообщении хакеров.
Ранее стало известно, что хакеры из Anonymous взломали сайт ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). Главный телеканал этой компании – "Россия-1", на котором работают пропагандисты Соловьев, Скабеева и Попов.
Кроме того, хакерская группировка Anonymous заявила об изломе компании Marathon Group, принадлежащей зятю министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Александру Винокурову.
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