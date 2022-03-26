Хакеры Anonymous опубликовали файлы из сломанных ресурсов Центробанка России

База состоит из 10 частей документов.

В Сеть выложили файлы из сломанных ресурсов Центрального банка Российской Федерации.

Об этом сообщает международная хакерская группа Anonymous, которая поддержала Украину в борьбе против оккупации РФ и в настоящее время активно взламывает разные российские веб-ресурсы.

Также читайте Хакеры Anonymous взломали и "слили" базу данных компании Nestlе

Было опубликовано 28 ГБ документов Центробанка РФ.

"Мы распространили эти документы в разные точки Интернета. Если ссылки будут подвергнуты цензуре, мы поделимся ими по разным ссылкам", — говорится в сообщении на твиттер-странице The Black Rabbit World (Мир Черного Кролика), которая входит в Anonymous.

Сломанные файлы Центробанка РФ:

Ранее Anonymous сообщили, что благодаря взлому Центробанка РФ удалось получить 35 тысяч файлов, среди которых есть и секретные соглашения.

Напомним:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.