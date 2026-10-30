Северокорейские хакеры хакнули биржу Binance / © Associated Press

Реклама

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance подверглась кибератакам — злоумышленники вывели активы на сумму $6,3 млрд. По данным экспертов компании TRM Labs, за самым большим взломом в истории крипторынка стоит элитная северокорейская группировка TraderTraitor, работающая при поддержке правительства КНДР.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Вывод средств состоялся 29 октября. Атака была молниеносной: переводы пошли одновременно через 10 разных блокчейнов, причем основной объем средств хакеры успели вывести всего за 20 минут. Аналитики отмечают, что почерк преступников полностью совпадает с февральской атакой на биржу Bybit (тогда украли $1,5 млрд).

Реклама

Binance сообщила, что знает о сообщениях о потенциальной проблеме безопасности и активно расследует ситуацию. О хакерской атаке в заявлении речь не идет. Службы безопасности срочно проверяют всю релевантную информацию, а обновление биржа обещает обнародовать в официальных каналах, как только будут проверены факты. Пользователям она советует опасаться мошенников и не доверять неофициальным ссылкам, сообщениям или запросам на информацию об аккаунте.

Крипторинок отреагировал снижением цен: биткоин подешевел на 2,85% (до 78,7 тысzx долларов), эфир — на 3,89%, а токен самой биржи BNB — на 8,03%, больше всего из десяти крупнейших криптовалют. Только через час, по данным CoinGlass, на рынке принудительно закрыли позиции трейдеров на 629 млн долларов, из них 607 млн — ставки на рост. За сутки сумма таких закрытий составила около 950 млн долларов.

Binance — одна из крупнейших криптобирж, где пользователи покупают и хранят криптовалюту. Если излом подтвердится, встанет вопрос безопасности денег клиентов. Даже подозрения в атаке могут спровоцировать массовый вывод денег и продажу криптовалют, что приведет к резким колебаниям цен на рынке.

Напомним, модель искусственного интеллекта Gemini от Google в мае 2026 года во время проверки кибербезопасности получила доступ к защищенным системам трех реальных компаний. Это стало первым известным случаем, когда ИИ Google самостоятельно осуществил подобное вмешательство за пределами тестовой среды.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров