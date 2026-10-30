Нас обманули с датой Хэллоуина: когда на самом деле наступает Самайн

Почему настоящий Самайн наступает не 31 октября / © Associated Press

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На самом деле Хэллоуин — это лишь отголосок гораздо более древнего праздника, который был частью священного календаря природы. Его корни уходят в систему, известную сегодня как Колесо Года, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Колесо Года состоит из восьми ключевых точек солнечного цикла. В астрологическом понимании им соответствуют 1° кардинальных и 15° фиксированных знаков Зодиака. Эти точки отмечают не просто смену сезонов, а переходы между различными состояниями мира и сознания.

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Весной природа пробуждается через Остару. Затем приходит Белтейн с энергией роста и расцвета. Летом наступает Лита, а затем Ламмас, связанный со сбором первых плодов. Осенью мы проходим через Мабон, после которого Колесо начинает движение к самой загадочной и мистической точке года — Самайну.

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Именно Самайн изначально считался временем окончания старого года у многих кельтских народов. Это была не календарная дата, а особый момент, когда мир словно пересекал невидимую границу.

С точки зрения астрологии Самайн соответствует 15° Скорпиона.

В 2026 году Солнце достигнет этой точки 7 ноября в 11:52 (GMT+2).

В 2027 году — 7 ноября в 17:38 (GMT+2).

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Получается, что привычная дата Хэллоуина и реальный астрономический Самайн разделены примерно неделей. Но почему тогда праздник отмечают 31 октября?

Причина проста. В древности люди ориентировались на природные циклы, а не на современные календари. Позднее церковные и гражданские системы счёта времени закрепили дату 31 октября как канун Дня всех святых (All Hallows' Eve), откуда и произошло название Halloween. Так древний праздник постепенно оказался привязан к конкретному числу календаря, хотя его изначальный смысл был связан с движением Солнца по годовому кругу.

Самайн всегда приходился примерно на середину пути между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. Это так называемая кросс-квартальная точка года, когда природа окончательно сворачивает внешнюю активность и начинает погружаться в зимний период.

Не случайно этот праздник связан с миром предков, памятью прошлого и темами, которые невозможно потрогать руками.

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В природе к этому времени уже почти не остаётся признаков лета. Урожай собран. Поля пустеют. Дни стремительно укорачиваются. Мир словно замирает перед долгой зимой.

Эти процессы удивительным образом перекликаются с символикой Скорпиона.

Скорпион всегда связан с завершением цикла, трансформацией и переходом через невидимый порог. Поэтому Самайн никогда не был праздником смерти в буквальном смысле. Скорее, он напоминал о том, что всё живое проходит через этапы рождения, расцвета, угасания и возрождения.

В этот период люди подводили итоги года, вспоминали ушедших родных, отпускали старые события и готовились к новому этапу жизни. Считалось, что граница между прошлым и будущим становится тоньше, а скрытые процессы начинают проявляться более отчётливо.

Именно поэтому атмосфера Самайна ощущается такой особенной — это момент, когда Колесо Года подходит к своей самой глубокой и таинственной точке.

Когда Солнце проходит 15° Скорпиона, природа напоминает нам о главном законе жизни: ничто не исчезает бесследно. Каждый завершённый цикл освобождает место для нового начала, а каждая закрытая дверь становится входом в следующий этап пути. Именно в этом и заключается истинный смысл Самайна.

Самайн, Хэллоуин и древние традиции, которые пережили тысячелетия

Сегодня Хэллоуин ассоциируется с тыквами, костюмами ведьм, призраков и детским «сладость или гадость». Но за этим ярким праздником скрывается одна из самых древних точек Колеса Года — Самайн, который отмечал не просто смену сезона, а наступление нового цикла жизни.

В системе Колеса Года Самайн соответствует 15° Скорпиона и расположен между осенним равноденствием и зимним солнцестоянием. Это момент, когда природа окончательно погружается в тишину и темноту, а видимый мир начинает уступать место невидимому.

Именно поэтому Самайн считался временем, когда границы между мирами становятся более чувствительными.

Как праздновали Самайн в древней Европе

Для кельтов Самайн был одним из самых важных праздников года.

Люди разводили большие костры на холмах, вокруг которых собирались целыми общинами. Огонь символизировал защиту от долгой зимы, очищение и обновление. От священного костра нередко зажигали огонь в домашних очагах, чтобы принести благословение в дом на весь следующий год.

Также существовала вера, что в это время души предков могут вернуться в мир живых. Для них оставляли еду на столе, свободное место у очага или свечу в окне, которая указывала путь домой.

Наряду с предками особое внимание уделялось духам и существам потустороннего мира. Чтобы избежать их внимания, люди надевали маски и необычную одежду. Считается, что именно отсюда позже появилась традиция костюмов на Хэллоуин.

Самайн был временем гаданий и предсказаний. Молодые девушки гадали на будущего мужа, люди спрашивали совета у духов предков, старались увидеть знаки будущего года.

Как Самайн превратился в Хэллоуин

Когда христианство распространилось по Европе, многие древние праздники получили новые формы.

Самайн постепенно соединился с днём всех святых, который отмечался 1 ноября. Канун этого дня назывался All Hallows' Eve, что со временем превратилось в слово Halloween.

Но даже спустя столетия древняя символика не исчезла:

тыква со свечой внутри символизирует огонь среди наступающей темноты;

свечи напоминают об ушедших предках;

костюмы и маски происходят от древних обычаев скрываться от духов;

праздничные угощения сохранили традицию поминальных трапез и благодарности за урожай.

Астрологический смысл Самайна

Если посмотреть на Самайн через призму астрологии, становится понятно, почему ему соответствует именно середина Скорпиона.

Скорпион связан с завершением циклов, трансформацией, освобождением от старого и подготовкой к новому этапу. В природе в этот момент почти ничего не растёт. Всё жизненно важное уходит под землю, чтобы пережить зиму и возродиться весной.

Поэтому Самайн — это не праздник смерти, как часто считают. Это праздник перехода.

Напоминание о том, что каждый конец одновременно является началом. Что после осени всегда приходит весна. Что завершение одного этапа освобождает место для другого.

И когда Солнце достигает 15° Скорпиона, Колесо Года проходит через одну из самых загадочных и магических точек своего пути, предлагая каждому оглянуться назад, отпустить прошлое и сделать шаг в новый цикл жизни.

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