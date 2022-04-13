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Хакеры, связанные с Anonymous, взломали сайт РПЦ

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Хакеры, связанные с Anonymous, взломали сайт РПЦ

Twitter: Euromaidan Press

Хакеры также заявили, что слили в сеть 57 тысяч электронных писем.

Хакеры, связанные с группировкой Anonymous, взломали сайт благотворительного крыла Русской православной церкви.

На сайте появилось "Обращение к верным детям Русской православной церкви", в котором осуждаются действия патриарха Кирилла, поддержавшего войну в Украине.

Об этом сообщает Euromaidan Press.

Доступ к сайту был восстановлен, однако хакеры опубликовали ссылку на архив, где еще сохранилась страница.

"24 февраля российские войска во исполнение преступного приказа власти без объявления войны вторглись на территорию Украины. С началом агрессии когда-то святейший патриарх Кирилл (Гундяев) неоднократно делал публичные заявления в поддержку войны… Несмотря на то, что патриарх Кирилл в течение многих лет в своих обращениях утверждал, что считает православных христиан Украины своей паствой, за которую он отвечает, сегодня прямо благословляет их физическое уничтожение", — говорится в тексте.

Кроме того, хакеры заявили, что они слили в сеть 57 тысяч электронных писем.

Напомним, в УПЦ МП требуют созвать международный церковный трибунал против патриарха Кирилла.

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