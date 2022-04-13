Андрей Ермак анонсировал, чего могут коснутся новые санкции против РФ

В обсуждении принимает участие Президент Украины Владимир Зеленский.
Украинская сторона настаивает на введении санкций, которые коснутся полного эмбарго на экспорт энергоносителей РФ.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
“На заседании группы украинских и международных экспертов мы финализуем план действий. К обсуждению привлечен лично Президент Зеленский. Полное эмбарго на экспорт энергоносителей, новые персональные санкции, а также их дальнейшее расширение на банковский сектор России”, — подчеркнул Андрей Ермак.
Напомним, что у Путина сомневаются в возможности обмена Медведчука.
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