Андрій Єрмак анонсував, чого можуть торкнутися нові санкції проти РФ

Андрій Єрмак анонсував, чого можуть торкнутися нові санкції проти РФ

В обговоренні бере участь Президент України Володимир Зеленський.

Українська сторона наполягає на введенні санкцій, які стосуватимуться повного ембарго на експорт енергоносіїв РФ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучений особисто Президент Зеленський. Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор рф”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Путіна сумніваються у можливості обміну Медведчука.

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