Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Андрій Єрмак анонсував, чого можуть торкнутися нові санкції проти РФ

Дата публікації
Перегляди
707
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Андрій Єрмак анонсував, чого можуть торкнутися нові санкції проти РФ

Офіс Президента України

В обговоренні бере участь Президент України Володимир Зеленський.

Українська сторона наполягає на введенні санкцій, які стосуватимуться повного ембарго на експорт енергоносіїв РФ.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“На засіданні групи українських та міжнародних експертів ми фіналізуємо план дій. До обговорення залучений особисто Президент Зеленський.  Повне ембарго на експорт енергоносіїв, нові персональні санкції, а також їх подальше розширення на банківський сектор рф”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що у Путіна сумніваються у можливості обміну Медведчука.

Читайте також:

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС

Зеленський закликав Естонію блокувати банки РФ та підтримати ембарго на нафту на рівні ЄС
Наступна публікація