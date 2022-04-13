АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

АЗС України скорегували ціни на бензин та дизельне пальне

Не надто гарні новини для водіїв, враховуючи обставини.

Низка українських мереж АЗС у середу, 13 квітня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" із посиланням на дані щоденного цінового моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 34 коп./л, до 33,77-33,87 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 29,32 гривні за літр, для дизельного пального - 32,65 гривень за літр. Тобто, порівняно із кінцем березня середню вартість бензину збільшено на 0,34 грн/літр, на ДП – на 0,22 грн/літр.

Таким чином, із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 33,87 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 37,65 грн/л.