Під обстріл окупантів у Харкові потрапила команда CNN

Під обстріл окупантів у Харкові потрапила команда CNN

Про постраждалих серед команди телеканалу не повідомляється.

У Харкові 13 квітня команда телеканалу CNN потрапила під обстріл російських військових. Українські військові попередили журналістів, щоб вони відійшли в безпечне місце.

Про це пише CNN.

Там уточнили, що команда телеканалу потрапила під обстріл у житловому районі Салтівка на північному сході Харкова, уздовж траси Е40. Медійники перебувала в цьому місці, коли з боку російських військ посилився вогонь.

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За інформацією видання, перш ніж українські військові попередили журналістів, щоб ті відійшли в безпечніше місце, вже були чутні вибухи снарядів і вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, протягом 12 лютого російськи війська завдали приблизно 53 удари із артилерії та РСЗВ по Харкову. Знову постраждали райони Олексіївки, ХТЗ, Одеської, аеропорту, Салтівки, Північної Салтівки та 602 мікрорайон.

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