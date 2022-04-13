Росіяни знову обстріляли Житомирську область: поцілили у військову частину

Внаслідок удару жертв немає.

Напередоні, 12 квітня, після 23:00 Росія здійснила удар балістичними ракетами по одній з військових частин Житомирської області.

Поо це повідомив голова Житомирськї обласнї військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі "Єдиних новин".

"Вперше за останні десять днів здійснили удар балістичними ракетами однієї з військових частин. Не постраждали ні військові, ні цивільні, як це було раніше. Майно також майже не пошкоджено", - розповів очільник області.

За словами Бунечка, після удару виникла пожежа. Рятувальникам вдалося її швидко локалізувати

Він повідомив, що на Житомирщині починають відновлювати економіку в умовах війни. Зокрема, триває процес розмінування північних регіонів, які були окуповані російськими військами.

Як повідомлялося, у Запорізькій області залишається високою загроза застосування Росією ракетного озброєння та активізації окупаційних військ, аби просунутися до обласного центру. Зазначається, що росіяни можуть завдати повітряного удару по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території області.

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