На Сумщині окупанти вбили понад 100 цивільних мешканців - ОВА

Кількість загиблих збільшується щодня, бо знаходять нові тіла.

Російські окупанти вбили у Сумській області понад 100 цивільних мешканців.

Значна кількість людей вважаються такими, що зникли безвісти, їх зараз розшукують.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Загинуло більше 100 мирних мешканців, але, на жаль, ця цифра збільшується з кожним днем, бо знаходять тіла – зі зв’язаними руками, зі слідами катувань, розстріляні пострілами в голову, це страшні речі. Багато людей пропали без вісті, є люди, які знаходяться в полоні – по ним працює переговорна група. Дуже багато громадян, про долю яких ми взагалі нічого не знаємо – на дорогах і трасах, в лісах знайдені розстріляні машини, а що сталось з людьми з цих машин достеменно невідомо", - сказав він.

Живицький також зазначив, що у лікарнях багато поранених, також багато поранених сумчан в лікарнях сусідніх областей.

"Дуже серйозна психологічна травма у тих, хто переніс окупацію, у людей, через населені пункти яких проїжджали колони з тисяч одиниць ворожої техніки. Окупанти обстрілювали все навколо, стріляли з танків, автоматів, гранатометів по мирних мешканцях, по старих людях з дітьми. Наші люди на болотах ховались, на сільгосппідприємствах, у силосних ямах. Це був терор і жах, який чинили росіяни у нас в регіоні", - сказав Дмитро Живицький.

Нагадаємо, на кордоні з Сумською областю є війська окупантів, утім влада запевняє, що місцевим жителям наразі евакуюватися з території регіону не потрібно.

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