Окупанти обстріляли Барвінкове: загинуло троє місцевих мешканців

Пошкоджено житлові будинки.

У вівтрок, 12 квітня, російська армія обстріляла місто Барвінкове у Харківській області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що загарбники завдали удару близько 16:00. Внаслідок обстрілу збройних сил Росії загинули троє людей, серед них є 16-річна дівчина. Крім того, 20-річний хлопець отримав тілесні ушкодження. Низку житлових будинків пошкоджено та зруйновано.

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Як повідомлялося, 12 квітня після 23:00 Росія здійснила удар балістичними ракетами по одній з військових частин Житомирської області. Не постраждали ні військові, ні цивільні, як це було раніше. Майно також майже не пошкоджено.

Читайте також: