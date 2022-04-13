Под обстрел оккупантов в Харькове попала команда CNN

Под обстрел оккупантов в Харькове попала команда CNN

О пострадавших в команде телеканала не сообщается.

В Харькове 13 апреля команда телеканала CNN попала под обстрел российских военных. Украинские военные предупредили журналистов, чтобы они отошли в безопасное место.

Об этом пишет CNN.

Там уточнили, что команда телеканала попала под обстрел в жилом районе Салтовка на северо-востоке Харькова вдоль трассы Е40. Медийщики находились в этом месте, когда со стороны российских войск усилился огонь.

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По информации издания, прежде чем украинские военные предупредили журналистов, чтобы те отошли в более безопасное место, уже были слышны взрывы снарядов и огонь из стрелкового оружия.

Напомним, в течение 12 февраля российские войска нанесли примерно 53 удара с артиллерии и РСЗО по Харькову. Вновь пострадали районы Алексеевки, ХТЗ, Одесской, аэропорта, Салтовки, Северной Салтовки и 602 микрорайон.

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