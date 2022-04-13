Спецслужбы России готовят серию терактов в самой РФ и Крыму: известна цель

Россия постарается консолидировать россиян против украинцев.
Российские спецслужбы готовят теракты, чтобы оправдать проведение мобилизации в своих вооруженных силах и для нагнетания антиукраинской истерии в РФ и оккупированном Крыму.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах РФ. Также возможны ракетно-бомбовые удары.
Подтверждением этому может стать введение "желтого" уровня террористической угрозы на приграничных территориях России и в оккупированном Крыму:
- Брянской, Курской и Белгородской областях;
- Росошанском, Кантемировском районах Воронежской области;
- Щербинском, Ейском районах Краснодарского края;
- городах Армянске, Красноперекопске, Джанкой и Ленинском районе оккупированного Крыма.
- Кроме того, Россия постарается консолидировать россиян против украинцев.
Напомним, накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что в России, чтобы помешать местным жителям фиксировать перемещение колонн вооружения и военной техники, в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей под видом высокого уровня террористической угрозы усилен административно-полицейский режим.
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