В Мариуполе погибли от 20 до 22 тыс. граждан — Денисова

В Мариуполе погибли от 20 до 22 тыс. граждан — Денисова

Оккупанты доставили в Мариуполь 13 мобильных крематориев.

По предварительным данным администрации Донецкой области, в Мариуполе погибли уже от 20 до 22 тысяч граждан.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Оккупанты, чтобы осуществить зачистку улиц от тел погибших гражданских жителей, в Мариуполь доставили 13 мобильных крематориев. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить.

Ночью 11 апреля россияне сбросили заряд с неизвестным химическим веществом на Мариуполь, пострадали три человека.

"Ветер распространил химические пары вещества по городу и его окрестностям, жители в поселках Сартана и Талаковка начали жаловаться на резкое ухудшение самочувствия — нехарактерный привкус во рту и другие признаки химического отравления. Мэрия Мариуполя сообщила, что в настоящее время жителей деревень эвакуируют", - говорится в сообщении.

Также в целях проведения "фильтрации" как можно большего количества украинцев, в социальных сетях публикуются агитационные листовки с рекламой эмиграции на далекий восток России.

Людям, которые согласятся на переселение, обещают по 170 тысяч рублей "подъемных", 8500 рублей социальных выплат при отсутствии дохода, "жилищный сертификат" на 600 тысяч рублей и дальневосточную ипотеку до 2% годовых.

"Регионы дальнего востока россии депрессивны из-за крайне низкого уровня жизни и тяжелого климата. Вывозом граждан Украины на эти территории, страна-оккупант планирует «заполнить» населенные пункты и заставить их работать в бесчеловечных условиях. Аналогичные методы применялись россией в сталинские времена", — подчеркнула Денисова.

Напомним, оккупанты сжигают и хоронят тела умерших мариупольцев.

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