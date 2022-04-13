Бойцы "Азова" получили существенное подкрепление — Арестович

По словам Арестовича, теперь город получил "второй шанс".

В Мариуполе подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты прорвались на соединение с полком "Азов".

Об этом в Фейсбуке сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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"В Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и очень рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов", который профессионально обеспечил это мероприятие", — написал Арестович.

Благодаря этому украинские воины "Азова" получили существенное подкрепление, а 36-я бригада, по словам Арестовича, избежала разгрома по частям и "фактически получила второй шанс".

"Защитники города теперь совместно серьезно укрепили свой район обороны. В целом система обороны города приросла и укрепилась. Вот что бывает, когда офицеры не теряют голову, а твердо сохраняют управление войсками. Давайте и мы не будем терять. Армия знает, что делает", — подчеркнул Арестович.

Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество. У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.

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