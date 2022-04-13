Бійці "Азову" отримали суттєве підкріплення — Арестович

За словами Арестовича, тепер місто отримало "другий шанс".

У Маріуполі підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти прорвалися на з'єднання з полком "Азов".

Про це у Фейсбуці повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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"У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного та дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком "Азов", який професійно забезпечив цей захід", — написав Арестович.

Завдяки цьому українські воїни "Азову" отримали суттєве підкріплення, а 36-та бригада, за словами Арестовича, уникла розгрому частинами та "фактично отримала другий шанс".

"Захисники міста, тепер спільно, серйозно зміцнили свій район оборони. Загалом система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають керування військами. Не втрачаймо і ми. Армія знає, що робить", — наголосив Арестович.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що російські окупанти в Маріуполі скинули з безпілотника невідому отруйну речовину. У постраждалих спостерігалася дихальна недостатність і порушення координації.

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