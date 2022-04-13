Деякі українські родини зможуть отримати 33 тис. грн допомоги

Які українські сім'ї та на яких умовах зможуть отримати грошову допомогу розміром 33 тис. грн в матеріалі ТСН.ua

Програму допомоги українським сім'ям з дітьми затвердили Міністерство соціальної політики разом з ЮНІСЕФ.

Така фінансова допомога призначена для переселенців, як батьків, так і усиновителів, які:

Виховують трьох та більше неповнолітніх дітей за умови, що хоча б вік однієї дитини повинен бути до 2-х років.

Сім'ям у яких двоє та більше дітей до 18 років за умови, що хоча б одна дитина має інвалідність.

На кожного члена сім'ї виділяється 2220 грн на місяць, допомога нараховується зразу на всіх за три місяці. Тобто, якщо сім'я складається з 2-х дорослих та 3-х дітей, то допомога складатиме 33 300 грн одним платежем. Потрібно мати на увазі, що це максимальна сума виплати навіть якщо в сім'ї більше дітей.

Для оформлення виплати потрібно заповнити заявку на сайті ЮНІСЕФ. Після розгляду заявки спеціалістами фонду буде ухвалене рішення про надання допомоги про що можна буде дізнатися з надісланої смс. Гроші будуть надіслані протягом 4 тижнів з моменту надання заявки.

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